EELV veut faire interdire en urgence le glyphosate

Le parti ne veut toutefois pas d'une interdiction pure et simple, dans l'immédiat. "Nous souhaitons une suspension en urgence pour les particuliers car on ne peut pas tolérer l'utilisation de produits dangereux. Pour les professionnels, l'agriculture est trop dépendante du glyphosate pour une suspension immédiate", précise le porte-parole du parti.

Pour cela, le parti va demander le réexamen en urgence de la dangerosité du glyphosate par l'agence de sécurité sanitaire (Anses). "La récente décision de la justice californienne ne fait pas jurisprudence en France mais elle se fonde sur des documents internes du groupe, qui depuis 1983 est au courant que ses produits sont cancérigènes. Or l'Anses se fonde sur les documents du groupe. Cette décision californienne constitue donc un fait nouveau qui selon nous justifie que la justice soit saisie", détaille un porte-parole d'EELV.

"Suite à la récente condamnation de Monsanto par la justice californienne, sur la base de documents internes de la société montrant qu'elle était consciente du caractère cancérigène du Roundup et avait cherché à le dissimuler, EELV entend contester en urgence en justice la légalité des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate produits par la société Monsanto", écrit le parti écologiste.

