Edouard Philippe va présenter un plan contre le racisme et l'antisémitisme

La semaine dernière, lors du dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), Emmanuel Macron avait souligné son intention de lutter contre le racisme et l'antisémitisme sur internet. Selon le Figaro un plan de lutte sera présenté ce lundi par Edouard Philippe, accompagné de pas moins de 8 ministres dont Gérard Collomb et Nicole Belloubet. Le tout au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, au Palais de la Porte Dorée à Paris.

Un volet concernera ainsi les actes racistes et antisémites sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Début mars, l'agression d'un adolescent portant une kippa, à Montmagny (Val-d'Oise), avait créé l'émoi.

Le Premier ministre avait alors dénoncé "une nouvelle forme d'antisémitisme violente et brutale".