Édouard Philippe se rendra en Afrique du Sud les 4 et 5 octobre

Le premier ministre va notamment intervenir dans le cadre du forum d'affaires à Johannesbourg afin d'appeler au renforcement des échanges commerciaux et pour attirer les investissements sud-africains en France.

La visite s'effectuera selon trois grands axes (politique, économie et partenariat culturel).

Cette visite doit permettre de poursuivre "le développement des intérêts stratégiques" entre la France et l'Afrique du Sud.

Edouard Philippe se rendra à Pretoria, à Johannesbourg et dans la ville du Cap. Il rencontrera lors de ce déplacement le président Cyril Ramaphosa, élu en février, ainsi que le vice-président David Mabuza. Le Premier ministre français va également honorer la mémoire de Nelson Mandela, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Edouard Philippe prononcera un discours dans la salle d'audience du tribunal où s'est déroulé le procès de Rivonia, en 1964, qui avait condamné Nelson Mandela au bagne à vie.

