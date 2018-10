Edouard Philippe remplace Gérard Collomb à la cérémonie d'hommage de Rodez

Pascal Filoé est mort le 27 septembre dernier après être tombé dans un véritable guet-apens. Un homme l'a pris par surprise et poignardé à neuf reprises. Le meurtrier reprochait à sa victime de lui avoir confisqué injustement son chien. De fait, avec 9 mentions dans son casier judiciaire, il n'avait pas le droit de posséder son chien, un animal de "catégorie 1", et la garde de l'animal lui avait été retirée par le policier. Arrêté et mis en examen, l'accusé est aujourd'hui derrière les barreaux, en attente de son procès.

On parle dans son cas de "déséquilibre".

Une cérémonie d'hommage à la victime s'est tenue ce jeudi 4 octobre sur la place centrale de Rodez, en présence de nombreux habitants. Le Premier ministre est venu remplacer Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui devait à l'origine prononcer l'éloge funèbre du fonctionnaire.

Dans un bref discours, le Premier ministre a dénoncé une mort "incompréhensible, injustifiable, inexcusable". Il a rappelé le rôle de l'Etat : "Nous vous devons la justice, nous la devons à votre famille" et rendu hommage au travail du chef de la police municipale, qui était aussi directeur-adjoint des services de la ville de Rodez.