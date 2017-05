Édouard Philippe nommé Premier ministre

Après avoir été officiellement investi dimanche, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 15 mai le nom de son Premier ministre. Il s’agit d’Édouard Philippe, député-maire Les Républicains du Havre. Malgré le suspens maintenu par Emmanuel Macron, son nom revenait avec insistance pour ce poste clé. A 46 ans, ce Rouennais de naissance coche les principales cases du cursus classique : Sciences Po, ENA et Conseil d'Etat.

Il a débuté sa carrière de militant au sein du Parti socialiste, mais s’est finalement tourné vers le centre-droit. C’est alors qu’il s’est rapproché d’Antoine Rufenach, maire du Havre entre 1995 et 2010, ancien collaborateur de Raymond Barre puis directeur de la campagne de Jacques Chirac en 2002 et soutien de Nicolas Sarkozy en 2007. A la création de l’UMP, il s’est retrouvé aux côtés d’Alain Juppé et est resté auprès du maire de Bordeaux au ministère de l’Écologie jusqu’à la campagne pour la primaire de la droite et du centre.

Au fil des ans de régularité et de patience dans la conquête des postes électifs, il a donc fini par attendre son Saint Graal. Le reste du gouvernement sera probablement annoncé mardi.