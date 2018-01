"Edouard Philippe ne connait pas du tout la prison", affirme Rachida Dati

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Belgique affrontera la Suisse et l'Islande dans le groupe 2 de la Ligue des Nations (2)

En savoir plus

Moins de compassion, en revanche, pour le Premier ministre Edouard Philippe. "Il ne connaît pas du tout la prison. Je suis choquée qu'il ne se soit jamais déplacé auprès des personnels pénitentiaires qui ont été agressés et insultés" explique-t-elle.

Alors que les blocages de prisons se succèdent, Rachida Dati a critiqué l'action du gouvernement dans ce dossier sensible. Pour autant, l'ex-garde des Sceaux a tenu à épargner Nicole Belloubet. "Le conflit la dépasse. Il n'est pas de sa seule responsabilité" a tenu à préciser Rachida Dati. "Je n'ai pas le beau rôle mais je sais que ce n'est pas facile d'être garde des Sceaux. Elle est au cœur de l'État de droit et il y a un aspect budgétaire, qui n'est pas facile à négocier. "

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres