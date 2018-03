Édouard Philippe invente un "ministère" de la Corse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les négociations entre le gouvernement et les élus de la collectivité de Corse ont commencé la veille. Le Premier ministre Édouard Philippe a tenu une réunion avec Jean-Guy Talamoni et le président de l'exécutif corse Gilles Simeoni, à Matignon.

Divine surprise : le premier ministre @EPhilippePM m'écrit pour me demander de mobiliser les partenaires et les réseaux de mon "ministère". Je crains que ce ne soit une erreur ... 🙂 pic.twitter.com/oOARdVNlOe

"Divine surprise", a écrit sur Twitter mardi 13 mars Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse. Dans ce tweet, il explique avoir reçu une lettre de la part du Premier ministre Edouard Philippe l'informant de l'organisation de "consultations citoyennes sur l'Europe". Il lui demande notamment de mobiliser "les partenaires et les réseaux de [son] ministère" et de faire appel aux opérateurs dépendant de son "périmètre ministériel". "Je crains que ce ne soit une erreur...", s'est amusé sur le réseau social le leader indépendantiste.

