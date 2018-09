Edouard Philippe évoque avec ironie le départ de Nicolas Hulot

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Attaques dans l'est de l'Afghanistan: au moins 20 morts

14:38 SOCIETE Deux interpellations dans un dossier terroriste à Montauban et Béziers Deux personnes ont été interpellées ce mardi matin dans le cadre d’une enquête pour terrorisme : un homme à Béziers et un mineur à Montauban…

Agriculture : les récoltes en baisse à cause de la sécheresse

Il a aussi rappelé que la question écologique était urgente et qu'il fallait "s'en saisir à bras-le-corps".

Une allusion à l'annonce très inattendue qu'avait fait Nicolas Hulot sur cette même chaîne de radio pour annoncer son départ du gouvernement.Ne voulant pas montrer de rancune, Edouard Philippe a insister sur le "plaisir de travailler avec Nicolas Hulot", tout en saluant la venue de son successeur, François de Rugy, dont il s'est félicité de l'arrivée à ce poste de ministre de l'Environnement et de la transition écologique. Devant ses députés rassemblés à Tours pour leur réunion annuelle, il a défendu ce choix, rendant hommage au courage de l'ancien président de l'Assemblée nationale, et considérant qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais coup joué contre la chambre par le pouvoir exécutif.

Devant les 312 députés de LREM, le Premier ministre donnait un discours de mise en avant de son action gouvernementale. Arrivant à la question sensible de l'Ecologie, il a alors confié avec une point d'ironie :

