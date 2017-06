Edouard Philippe estime "qu'il est utile qu'une dose de proportionnelle soit introduite à l'Assemblée nationale"

"Je pense qu'il est utile qu'une dose de proportionnelle soit introduite à l'Assemblée nationale". Invité de franceinfo ce mardi matin, le Premier ministre Edouard Philippe a évoqué la possibilité d’une dose de proportionnelle au Palais Bourbon, une des promesses de campagne du président Emmanuel Macron.

"Ça permet d'ouvrir la répartition des sièges à des courants politiques qui ont du mal à franchir le cap démocratique du scrutin majoritaire", a-t-il estimé. "Après, il y a un sujet sur la dose. Est-ce que c'est une petite dose, une dose totale ? Là, il y a un sujet. Je ne sais pas si ce sera dix ou vingt pour cent, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans le détail pour savoir combien de parlementaires restent à l'Assemblée nationale et comment est-ce qu'on organise la nouvelle assemblée, avec moins de députés sans doute, avec un mode de scrutin différent pour les désigner."

Le chef du gouvernement a également salué le résultat du 1er tour des élections législatives, très favorables au mouvement La République en Marche.

"Les résultats du premier tour laissent à penser qu'il y aura une majorité, et je m'en réjouis. Je suis d'une très grande prudence et d'une très grande humilité vis-à-vis du suffrage des Français. J'entends ceux qui disent qu'il y a un risque à ce qu'il y ait une majorité trop puissante. Je me permets d'indiquer que la démocratie française, elle repose sur une majorité parlementaire et sur d'autres piliers du pouvoir. Le Sénat par exemple".