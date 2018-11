Edouard Philippe est arrivé en Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum historique

Édouard Philippe est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Le premier ministre effectue ce déplacement afin de rencontrer les forces politiques, au lendemain du référendum d'autodétermination. Les électeurs ont acté leur attachement à la France.

Le Premier ministre vient également d'effectuer une importante visite au Vietnam.

Edouard Philippe doit rencontrer séparement les différentes forces politiques présentes au congrès de Nouvelle-Calédonie.

Le Premier ministre souhaite donc discuter avec chaque partie de l'avenir de ce territoire stratégique. Dans le cadre de son déplacement, le chef du gouvernement a également rencontré des étudiants à l'université de Nouméa.

La Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française à 54,6% des voix lors d'un référendum historique.

Emmanuel Macron a salué une "marque de confiance dans la République".

Édouard Philippe a salué ce lundi la participation "absolument considérable" et le climat globalement bon du référendum. Le Premier ministre n'a en revanche pas fait d'allusion directe au résultat, avec une victoire plus courte que prévue du non à l'indépendance, avec 56,4% des voix. L'État s'était en effet engagé à rester neutre dans la campagne.