Edouard Philippe en visite surprise à Notre-Dame-des-Landes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Général Sidi Alassane Touré, Gouverneur de la région de Mopti « Nous allons sécuriser toutes les localités de la région de Mopti et permettre le retour de l’administration, l’ouverture des écoles, etc. »

Hamid Hazzaz, « l’araignée » qui gardé les filets du Maroc lors de la CAN 76 n'est plus

Vuelta 2018: l'ADN d'une course pour grimpeurs

D'après les conclusions du rapport des trois médiateurs nommés par Edouard Philippe, la construction de Notre-Dame-des-Landes et l'agrandissement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique étaient deux options "raisonnablement envisageables". Après Notre-Dame-des-Landes, Edouard Philippe s'est rendu à Nantes, "pour une visite républicaine à la maire" Johanna Rolland, membre du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, favorable au nouvel aéroport.

Voir et écouter. À Notre-Dame-des-Landes. pic.twitter.com/bgPMIETKt9

C'est par un laconique message posté ce matin sur Twitter que la France a appris la nouvelle. Edouard Philippe a annoncé samedi sur le réseau social qu’il se trouvait à Notre-Dame des Landes, pour "voir et écouter". D'après les photos visibles sur le compte du chef du gouvernement, il a notamment rencontré le maire de la commune, Jean-Paul Naud.

