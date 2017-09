Edouard Philippe a dévoilé un vaste plan d'investissement de 57 milliards d'euros

Des milliards d'euros pour relancer l'économie française. Le Premier ministre Edouard Philippe a dévoilé ce lundi le grand plan d'investissement, qui doit déployer au total 57 milliards d'euros sur cinq ans. Plusieurs axes ont la priorité du gouvernement : la transition écologique (20 milliard d'euros), la formation et l'éducation (15 milliards), l'innovation (13 milliards) ou encore la transformation numérique de l'Etat (9 milliards).

Remise du rapport de Jean @PisaniFerry sur le #GrandPlanInvestissement, contribution majeure à notre projet de transformation du pays.

Ce plan quinquennal – élaboré par l'économiste Jean Pisani-Ferry - doit permettre d'"amplifier l'effet" des "réformes économiques, fiscales, et sociales" du gouvernement, a estimé Edouard Philippe lors d'une présentation à la presse de ce rapport. "Au total, ce sont donc 57 milliards d'euros que nous engagerons, grâce à la mobilisation des budgets des ministères qui vont accorder plus de priorités à ces dépenses d'investissement, grâce au financement du troisième programme pour les investissements d'avenir et grâce à la mobilisation exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque européenne d'investissement" a-t-il poursuivi.

En effet, pour financer ce plan, 12 milliards d'euros de crédits existants seront mobilisés, tandis que 45 milliards d'euros constitueront de nouveaux financements, selon le rapport.