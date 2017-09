Edouard Philippe détaille ses prochains chantiers : formation professionnelle et assurance chômage

Après avoir présenté jeudi les ordonnances réformant le Code du travail, Edouard Philippe détaille dans le JDD ses projets pour l'avenir. Car pour lui, si les ordonnances préfigurent une "transformation en profondeur du droit du travail", elles ne seront pas suffisantes pour enrayer le chômage : "Ceux qui pensent qu’on peut faire reculer le chômage en mettant en oeuvre simplement une politique, sur un front unique, se trompent. Il faut une action globale. Attaquer le chômage sous tous les angles", estime-t-il.

Le gouvernement a présenté jeudi 36 mesures réparties dans cinq ordonnances pour lutter contre le chômage de masse, un dispositif fraîchement accueilli par les syndicats, même si le Premier ministre se félicite de leur acceuil.

Il déclare néanmoins : "notre réforme est indispensable, mais ce n’est pas un remède miracle : c’est l’un des instruments qui doivent contribuer à faire reculer le chômage. C’est un processus global. Nous n’en sommes qu’au début".

"Dès la fin de ce mois nous engagerons une concertation pour arriver à une transformation profonde de la formation et de l’apprentissage qui prendra forme au printemps prochain", annonce-t-il. Il se prononce également sur la réforme promise du régime d’assurance chômage et pointe ses objectifs : "Elargir l’assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires, favoriser le retour à l’emploi le plus rapidement possible".

Et il prévient : "Soyons clairs : les résultats de cette politique ne seront pas immédiats – c’est bien pourquoi il faut se dépêcher de la mettre en oeuvre".