Edouard Philippe demande plus "d'humilité" à François Hollande

Les récentes prises de bec entre le président de la République et son prédécesseur n'ont évidemment pas échappé au Premier ministre. Sur TF1 dimanche soir, Emmanuel Macron a multiplié les piques à l'égard de François Hollande, provoquant l'ire de ce dernier qui a répliqué depuis Séoul.

"J'ai observé que l'ancien président de la République avait formulé des critiques acerbes et acides sur la politique française depuis l'étranger", a indiqué Edouard Philippe ce jeudi sur Public Sénat. "Quand je suis à l'étranger je m'interdis tout commentaire sur la politique nationale parce que c'est une règle que j'ai observée chez un certain nombre de présidents de la République qui m'ont beaucoup impressionné".

Avant de cibler l'ex-chef de l'Etat et deux anciens ministres.

"J'aimerais que ceux qui, aujourd'hui, à 10.000 km, alors qu'ils ne se sont pas présentés aux élections pour défendre leur bilan, commentent de façon acide et acerbe ce que nous faisons aujourd'hui pour réparer le pays prennent une certaine forme d'humilité sur ce qu'ils ont fait hier et sur les responsabilités qu'ils ont dans les dérèglements de l'économie française"juge-t-il. "Ca vaut pour le président de la République, je le dis sans aucune animosité, ça vaut aussi pour un certain nombre d'anciens responsables ministériels, je pense à messieurs Sapin et Eckert, qui sont toujours prompts à donner des leçons et qui assument manifestement moins bien la part qu'ils ont eue dans les problèmes que nous vivons".