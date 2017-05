Edouard Philippe au 20h de TF1 de Gilles Bouleau

Pour sa première interview, le nouveau Premier ministre était l'invité du 20h de TF1 chez Gilles Bouleau. Sur sa nomination, le Premier ministre a assuré avoir "réfléchi" avant d'accepter le poste assurant que "ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère, d'autant plus en ce moment au vu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Il n’y a jamais eu autant de colère en France, on l’a vu aux dernières élections.

Plus que le parti, il y a le pays. Et quand la France va mal, on y va".

Sur la composition de son gouvernement, Edouard Philippe a déclaré être "en train de constituer un gouvernement, un gouvernement rassembleur de compétences.

La première question qu'on se pose : est-ce qu'on va être capable de donner à la France une majorité de progrès ?". Sur le projet de recomposition politique que propose Emmanuel Macron, Edouard Philippe estime qu'il y a là "…quelque chose de gaullien. Ce que propose le président de la République, c'est une majorité avec des gens issus de la droite - comme je le suis - et de la gauche.