Edouard Philippe assume "faire du Macron" et écarte un remaniement

Grève des cheminots, attaque au couteau à Paris, son positionnement au sein du gouvernement… Dans une interview au Monde, Edouard Philippe a balayé différents sujets d'actualité. Le chef du gouvernement a notamment rappelé que la politique qu'il mène "est la mise en oeuvre des engagements du président de la République et que "le programme de travail sera dense jusqu'au bout".

Le locataire de Matignon se défend par ailleurs de faire du "Juppé sans Juppé". Il affirme : "Je suis là pour faire du Macron, pas du Juppé ! Emmanuel Macron n’est pas Alain Juppé. Ils sont différents à bien des égards".

Concernant l'attaque au couteau à Paris perpétré samedi soir, il a rendu hommage à la "réactivité" des forces de l'ordre.

Et ajoute : "Les actes terroristes auxquels nous sommes confrontés sont des actes de personnes très isolées, avec des moyens extrêmement réduits. Chacun sait qu’il est impossible de prévenir tout passage à l’acte partout et à tout moment. Ce qu’il faut, c’est que notre vigilance soit maximale. Elle l’est.

A la question "été-vous toujours de droite"?, Edouard Philippe se fait sibyllin : "Je viens de la droite. Mais un an après mon arrivée à Matignon, je ne me pose plus cette question, et les Français ne me la posent pas non plus. Interrogé sur un éventuel remaniement, il répond : "Je suis chef d’un gouvernement avec lequel j’aime travailler. Je soutiens tous les ministres dans leur action réformatrice", estimant qu'il y a peu de "couacs".