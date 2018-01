L'éditeur Jean-Claude Lattès est mort

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Jean-Claude Lattès avait un don pour flairer l'actualité et repérer les talents naissants", a commenté Bernard Pivot.

En 1981, Jean-Claude Lattès avait cédé sa maison au groupe Hachette et été devenu directeur général du groupe Livre. Au cours de sa carrière, il a publié des romans populaires, comme recemment "Cinquante nuances de Grey", comme des ouvrages savants.

Jean-Claude Lattès avait créé en 1968 avec Jacques Lanzmann Édition Spéciale, dont le premier livre publié, Ce n’est qu’un début, de Philippe Labro, avait trouvé un large public. "En 1972, Jean-Claude Lattès fait cavalier seul, Édition Spéciale devient Éditions Jean-Claude Lattès. De 1972 à 1981, cette maison publie près de 2000 titres et rencontre de grands succès avec Le sac de billes, de Joseph Joffo, L'amour aveugle, de Patrick Cauvin, Louisiane, de Maurice Denuzière, Le nabab d'Irène Frain, Léon l'Africain d'Amin Maalouf ou encore Le vent du soir, de Jean d’Ormesson", rappelle la biographie de l'éditeur sur Wikipédia.

Le monde de la littérature perd une nouvelle fois un grand nom. Après le décès le 2 janvier de l'éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, célèbre dans le milieu pour avoir, entre autres, fondé les éditions P.O.L, et de Bernard de Fallois le même jour, un autre amoureux des livres, Jean-Claude Lattès, nous a quitté ce samedi 27 janvier à l'âge de 76 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres