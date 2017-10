Écriture inclusive : un "péril mortel", critique l'Académie française

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En mars dernier, un manuel destiné au CM2, et publié chez Hatier avait mis en place cette graphie, provoquant une vive polémique.

"Il est déjà difficile d'acquérir une langue, qu'en sera-t-il si l'usage y ajoute des formes secondes et altérées?

L'écriture inclusive fait trembler les murs de l'Académie française. Cette graphie, qui consiste à inclure systématiquement le féminin dans les noms, entrecoupés d'un point (par exemple "les "Français.e.s") est vivement dénoncée, dans un texte transmis au Figaro. "La démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu'elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité" explique l'institution. "Devant cette aberration «inclusive», la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui comptable devant les générations futures."

