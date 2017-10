Ecriture inclusive : "pas une bonne idée" juge Jean-Michel Blanquer

L'écriture inclusive va-t-elle débarquer à l'école ? Probablement pas tant que Jean-Michel Blanquer tiendra le ministère de l'Education. "Ce n'est pas une bonne idée" a jugé le ministre sur BFMTV. "On doit revenir aux fondamentaux sur le vocabulaire et la grammaire, je trouve que ça ajoute une complexité qui n'est pas nécessaire."

Jean-Michel Blanquer a par ailleurs confirmé une refondation du bac pour 2021, après une large concertation qui débutera cet automne. Il s'agira d'un bac avec moins d'épreuves, pour donner plus de place au contrôle continu.

Le brevet des collèges sera lui aussi révisé dès 2018. "On a simplifié et rendu les choses plus rigoureuses" assure Jean-Michel Blanquer.