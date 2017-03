L'Ecosse va demander un second référendum d'indépendance

Attachés à leur appartenance à l'Union européenne, les écossais avaient voté "non" au Brexit, en juin 2016. Cependant, depuis l'annonce de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, l'idée d'une indépendance de la région suivie d'une réintégration de l'Union européenne prend petite à petit place au sein de la classe politique.

Un second référendum avant l'automne 2018

Alors qu'en 2014, le premier référendum sur l'indépendance s'était soldé sur une victoire du "non", cette fois, alors que le déclenchement prévu du Brexit doit commencer ce mardi, la Première ministre d'Ecosse Nicola Sturgeon pense que le "oui" triomphera.

Elle a donc annoncé qu'elle proposera la semaine prochaine l'organisation d'un second référendum sur l'indépendance.

"La semaine prochaine, je demanderai au parlement écossais de m'autoriser à trouver un accord avec le gouvernement britannique pour lancer la procédure qui autorisera le parlement écossais à légiférer sur un référendum d'indépendance", a assuré Nicola Sturgeon. Objectif : que le référendum puisse se tenir avant la sortie effective de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, soit avant l'automne 2018.

Scotland deserves an informed choice on our future once the terms of Brexit are known. Read my speech here. #scotref https://t.co/42hq4RmgKs

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 13 mars 2017