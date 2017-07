Économie : Moody's laisse entrevoir un relèvement de la note de la France

La France va-t-elle récupérer son triple A chez Moody's ? L'agence de notation a évoqué cette possibilité, dans un communiqué publié ce vendredi. "Avec l'élection du président Emmanuel Macron et un nouveau gouvernement, la France a maintenant une nouvelle opportunité de relever quelques-uns de ces défis de manière plus complète" souligne l'agence. "Mais la question est de savoir maintenant dans quelle mesure cette volonté va se traduire par la mise en œuvre ces prochaines années d'un programme complet de réformes économiques." Et donc de promettre : "Un relèvement de la note à long terme de la France serait envisageable si la croissance économique et la réduction du ratio de la dette sur le produit intérieur dépassent nos attentes."

Si la lumière est au bout du tunnel.

Moody's prévient néanmoins que la décision pourrait s'inverser si, au contraire, la France ne fait pas les efforts nécessaires concernant la dette. Moody's a décidé de dégrader la note de la France en 2012 sans véritable impact sur la capacité d'emprunt du pays.