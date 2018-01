Économie : les mesures de Macron vont profiter aux plus riches, selon l'OFCE

Du sur-mesure pour les riches ? L'attaque est récurrente depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence. Si elle est régulièrement balayée par le gouvernement, elle est pourtant confirmée par une étude réalisée par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), un think tank classé à gauche.

"En ce qui concerne l’impact redistributif des mesures nouvelles pour les ménages, celles-ci devraient être en 2018 largement au bénéfice des 2 % de ménages du haut de la distribution qui sont ceux qui détiennent le capital mobilier le plus important" affirment les auteurs. "A contrario, pour les ménages du bas de la distribution, les revalorisations en fin d’année des minimas sociaux ne compenseront pas le relèvement de la fiscalité indirecte pour les ménages qui le subissent. Pour les « classes moyennes », les mesures nouvelles devraient avoir un impact net nul."

Ce sont notamment les réformes fiscales et la transformation de l'ISF qui bénéficient aux plus riches.

L'OFCE précise que la fin d'année et l'année 2019 devraient faire grimper le nombre de gagnants, notamment grâce à la réduction des cotisations salariales. "Les gains enregistrés par les centiles les plus élevés de niveau de vie resteront, à la fin de l'année 2019, plus importants que les gains enregistrés par les autres ménages" conclut néanmoins le think tank.