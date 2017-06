Économie : l'Insee relève son estimation de croissance au premier trimestre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Coupe des Confédérations: les All Whites veulent sortir de l'ombre des Blacks

Selon l’Insee, sur l'ensemble de 2017, la croissance devrait atteindre 1,6%, un niveau "inédit" depuis 2011. Cette prévision est cependant plus optimiste que celle de la Banque de France, du FMI et de la Commission européenne, qui s’accordent plutôt sur une hausse du PIB de 1,4%.

Par ailleurs, la hausse pourrait se poursuivre : "le climat des affaires est au plus haut depuis six ans, tandis que le moral des ménages flirte depuis le début du printemps à des niveaux inconnus depuis 10 ans" rapporte le journal Les Echos.

D'après l’institut statistique, l'investissement des ménages a connu une hausse de 1% au premier trimestre, et celui des entreprises a bondi de 1,9%.

Ce vendredi, dans sa troisième et dernière estimation du produit intérieur brut (PIB), l'Insee a de nouveau révisé à la hausse son estimation de croissance pour le premier trimestre. De 0,1 point, le chiffre est passé +0,5%. L'institut, qui anticipait à l'origine une croissance de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année, avait déjà relevé de 0,1 point fin mai sa prévision, à 0,4%, en conséquence d'un investissement plus dynamique que prévu.

