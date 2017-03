L'économie française a créé 187 200 emplois en 2016, une performance inédite depuis 2007

C’est une nouvelle qui va ravir le gouvernement, même si elle arrive bien tard. Selon les chiffres définitifs de l'Insee publiés jeudi, l'économie française a créé 187.200 postes, en net, dans le secteur marchand (+1,2%) sur l'ensemble de l'année 2016. Ces statistiques constituent du jamais-vu depuis 2007.

Elles viennent confirmer à quelques milliers près les estimations provisoires de février (191.700 emplois). Le dernier trimestre de 2016 a notamment connu une fin positive, avec 64.400 créations nettes d'emploi dans les secteurs marchands non agricoles (+0,4% par rapport au trimestre précédent), soit le septième trimestre consécutif de hausse.

La légère accélération de fin d'année est la conséquence d’un rebond de l'intérim, qui a progressé de 6,1% sur les trois derniers mois (+37.600 postes), et, sur l'année, bondi de 12%. Sur cette même période, l'emploi tertiaire marchand hors intérim augemnte au même rythme que le trimestre précédent: +34.500 (+0,3%).

Au rayon des mauvaises nouvelles, l'industrie et la construction continuent de détruire plus d'emplois qu'elles n'en créent. 2.200 emplois ont en effet été perdus dans la construction (-0,2%) au dernier trimestre et 10.800 en un an (-0,8%) Une statistique qui monte à 5.500 emplois dans l'industrie (-0,2%) au dernier trimestre, soit 24.900 sur l'année (-0,8%).