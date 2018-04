Ecole : pour Jean-Michel Blanquer, "la liberté pédagogique n'est pas l'anarchisme"

Il a fait de la maternelle et du primaire l'une de ses priorités. Ce jeudi 26 avril, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a publié quatre circulaires sur la meilleure manière d'enseigner les bases du calcul, de la lecture et de la grammaire en école primaire. Un texte consulté par Le Parisien. Retour aux « b.a. ba » donc afin d’aider à « la réussite des élèves », précise Jean-Michel Blanquer dans son entretien au Parisien. « L'idée n'est pas d'homogénéiser les pratiques mais de créer une référence commune.

Ce n'est pas la même chose », ajoute-t-il. « Bien des manières de faire sont possibles pour les professeurs. Mais il y a un cadre et je crois que beaucoup d'enseignants l'attendaient. La liberté pédagogique n'a jamais été l'anarchisme pédagogique ».

Des conseils

Des milliers de livrets sur « l'apprentissage de la lecture au CP », de 130 pages chacun, ont donc été envoyés par le ministère à toutes les écoles de France, selon Le Parisien. Concernant la lecture, le ministre estime qu’« entre quelque chose qui ne marche pas - la méthode globale - et quelque chose qui fonctionne - la syllabique - il ne peut y avoir de 'compromis' mixte ». Il « recommande vivement l'existence d'un manuel pour tous les élèves, explicite, linéaire, clair ». Le ministre se montre moins inquiet concernant la grammaire : « Fort heureusement dans la majorité des écoles, les pratiques des enseignants correspondent à nos recommandations ». « Mais ils y sont parvenus par tâtonnements. Désormais, il existe une référence », souligne-t-il.

Enfin, il assure avoir « une grande confiance dans l'action des professeurs ». « Ils recherchent par définition la réussite des élèves et ces textes vont les aider dans ce sens ». « Ne nous trompons pas d'objectif : la liberté pédagogique est un moyen mais la finalité est la réussite de tous les élèves », déclare Jean-Michel Blanquer. Et de conclure : « Nous sommes en train de faire un pas vers le futur. Ce que nous proposons, ce ne sont pas les méthodes de la IIIe République. Ce sont celles du XXIe siècle, qui puisent au meilleur de la tradition et au meilleur de la modernité ».