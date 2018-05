Ecole Normale Supérieure : Fin de l'occupation, reprise des cours dès lundi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les étudiants de la prestigieuse école de la Rue d'Ulm vont donc pouvoir retrouver leurs cours habituels et débuter très prochainement la période des examens.

Les étudiants contestataires, qui avaient investi les lieux dans la soirée de mercredi "sont repartis peu à peu, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir (…) les forces de police." L'ENS "n'est plus occupée depuis jeudi soir".

Après les blocages dans les universités et l'occupation pendant quelques jours du site de Sciences Po Paris, la prestigieuse Ecole Normale Supérieur a été paralysée cette semaine par un mouvement de contestation.

