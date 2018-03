L'Ebdo s'arrête, 3 mois après son lancement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Conflits et sécheresse : 124 millions de personnes frappées par le fléau de la faim en 2017 (ONU)

Guerre commerciale : Washington exempte l’UE des taxes sur l’acier et l’aluminium

Procès Lionnet: l'accusée crie son innocence et dénonce un "complot"

Le "8e continent" de plastique trois fois plus grand que la France, c'est bien pire que ce qu'on pensait

Sans compter le retrait d'investisseurs, notamment deux banques. L'Ebdo avait fait parler de lui avec son "scoop" sur Nicolas Hulot. Mais l'enquête journalistique avait été critiquée et un investisseur s'était alors désisté.

Avec 40 embauches et des premières ventes prometteuses, l'Ebdo a fini par tomber à moins de 8000 ventes par numéro, insuffisant pour tenir la cadence.

Clap de fin pour l'Ebdo. Le magazine indépendant, sans pubs, qui espérait s'imposer sur un marché en crise n'aura finalement tenu que 3 mois. L'éditeur, qui publie aussi "XXI" et "6 Mois", est désormais en cessation de paiement mais ces deux magazines pourraient être sauvés par des repreneurs. De son côté, l'Ebdo va disparaitre. "C'est un échec commercial", a reconnu le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, un des fondateurs.

