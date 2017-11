Dupond-Moretti : "je serais fier d’être aux côtés d'Abdelkader Merah en appel"

Éric Dupond-Moretti ne lâche rien. Après une interview tendue sur France Inter, ce vendredi, l'avocat d'Abdelkader Merah a donné une nouvelle interview au JDD pour évoquer les suites du verdict et l'appel du parquet général. Sera-t-il, de nouveau, l'avocat du frère de Mohamed Merah lors de cet appel ? "Je dois voir Abdelkader Merah pour faire le point avec lui avant de me prononcer" précise-t-il. "Évidemment, s’il me le demande, je serais fier d’être à ses côtés en appel" lance-t-il dans une provocation.

Il évoque aussi l'intérêt des victimes. "Pour ma part, je pense qu’il y a une grande malhonnêteté à leur faire croire que le procès d’assises a une vertu cathartique. C’est faux. Il est indispensable mais toujours dérangeant, violent et brutal" explique-t-il.

Il a enfin expliqué ses honoraires, dans cette affaire. "Pour clore tous les débats sur mes motivations, j’ai touché 12.000 euros d’honoraires de la famille. Pour l’audience, je n’ai pas demandé d’argent. La famille n’avait plus rien".