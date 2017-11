DSK : "il est temps que le PS disparaisse"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Concernant Emmanuel Macron, l'ancien patron du FMI estime que le président de la République "n’est ni gauche ni droite" et "je voudrais qu’il soit de gauche et de droite (...) c’est une bonne chose que les deux puissent travailler ensemble" assure-t-il. Il estime que le chef d'Etat doit "saisir sa chance". S'il réussit, "il peut faire en cinq ans beaucoup de changements en France qui n’ont pas existé pendant ces trente précédentes années."

"Et ce parti, qui est le mien, et je le dis avec tristesse, n’a pas su accompagner la mondialisation (...). Il est temps qu’il disparaisse" tranche-t-il.

Dominique Strauss-Kahn s'est fait discret depuis plusieurs années. Dans une interview à un journaliste anglo-saxon, dont le JDD diffuse l'interview, l'ancien favori à la primaire de la gauche de 2012 s'exprime sans détours sur le parti socialiste. "Je crois qu’il n’y a pas d’avenir pour le PS et c’est, je crois, une bonne chose. Le temps est venu de renouveler le centre-gauche français" explique-t-il en marge d’une table ronde de la World Policy Conference, qui se déroule à Marrakech. "L’élection d’Emmanuel Macron a créé une sorte de tremblement de terre dans la politique française", poursuit-il.

