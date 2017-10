DSK s’est marié avec Myriam L'Aouffir

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ouverture du procès de la mère et du beau-père d'Angèle, torturée et tuée en 2014

Entre pro et anti Des défenseurs du loup gardent des brebis pour briser le tabou

OTE : « Les salariés sont ceux qui ont le plus contribué aux recettes fiscales de l’Etat »

En savoir plus

Ancienne chargée de communication chez France Télévisions, elle travaille aujourd'hui à son compte. C’est en 2013, qu’elle avait officialisé sa relation avec l'ex-dirigeant du FMI, en montant les marches du Palais des festivals de Cannes pour assister à la projection du film de Jim Jarmusch Only Lovers Left Alive.

Originaire de Rabat, au Maroc, Myriam L'Aouffir est diplômée de lettres modernes, d'audiovisuel et de sciences de l'information et de la communication.

Ce week-end, Dominique Strauss-Kahn s'est marié avec Myriam L’Aouffir à Marrakech, au Maroc, rapporte Le Parisien. "Oui, il s'est marié avec Myriam à Marrakech, là où ils vivent", a confirmé au quotidien un proche de l'ancien patron du FMI. Après avoir épousé Hélène Dumas, Brigitte Guillemette et Anne Sinclair, Dominique Strauss-Kahn épouse donc en quatrièmes noces Myriam L'Aouffir.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres