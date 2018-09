Droits de succession : LREM veut ouvrir un débat "sans tabou"

Toujours plus élevés, les droits de succession ? En tout cas, cela en prend le chemin. Comme le rapporte BFMTV ce vendredi 14 septembre, le délégué général de La République en marche, Christophe Castaner, a annoncé vouloir « ouvrir une réflexion sans tabou » sur la fiscalité des successions, dans l'objectif de valoriser le travail plutôt que l'héritage. Et de remplir un peu plus les caisses de l'Etat.

Des impôts à la hausse ?

Pour « corriger les inégalités de naissance », rien de mieux que les droits de succession, selon Christophe Castaner. Un outil toutefois « complexe » et « mal accepté », selon le secrétaire d'Etat, selon il est « essentiel », d'ouvrir un débat sur la refonte de cette fiscalité.

Sans surprise, une telle refonte « ne peut que signifier une augmentation », selon une source LREM interrogée par BFMTV.

L'objectif serait de lutter contre la « rente de situation au détriment de la rente d'innovation », comme l'avait expliqué Emmanuel Macron lors d'une interview en 2016. « Nous courons donc le risque d'être une nation de simples héritiers plus qu'un pays où coule la sève féconde des innovateurs », avait-il souligné. Dans cette même logique, le gouvernement avait supprimé l'ISF pour le remplacer par le seul IFI, impôt sur la fortune immobilière, afin de permettre favoriser la réintroduction de capitaux dans les circuits économiques.