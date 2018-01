Droits de l'homme : Macron ne veut pas "donner de leçons" à la Chine

Emmanuel Macron aime rappeler son franc-parler. Mais lorsqu'il s'agit d'évoquer les droits de l'homme en Chine, le sujet est bien plus sensible. Devant les journalistes, il a évoqué cette question. "Je peux me faire plaisir en donnant des leçons à la Chine en parlant à la presse française. Ça s'est beaucoup fait, ça n'a aucun résultat. C'est totalement inefficace. Je crois à la diplomatie du respect réciproque, on doit travailler dans la durée" a-t-il expliqué, mardi soir.

Pour autant, il assure avoir évoqué le sujet avec le président chinois Xi Jinping. "Il sait qu'elles existent en Europe, en particulier sur le sujet des libertés et des droits universels. Et je sais que pour lui le sujet est important".

Il avait eu une démarche similaire lors de la visite du président égyptien Abdel Fatah Al-Sissi en octobre dernier, assurant qu'il ne fallait pas "donner de leçons".

En revanche, il a directement évoqué les problématiques de la liberté de la presse devant le président turc Erdogan, en conférence de presse.