Droits de l'homme en Egypte : Macron ne veut pas "donner de leçons" à Sissi

"Ma conviction profonde est qu'il est de l'intérêt du président Al-Sissi d'accompagner justement la défense et la consolidation des droits de l'homme dans le contexte dont il est seul juge, de l'Etat égyptien".

"Je crois à la souveraineté des Etats, et donc, de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres", a insisté le président de la République, lors d'une conférence de presse.

"Le sujet des droits de l'homme, je l'ai considéré dans le contexte égyptien" de la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme religieux, a déclaré le chef de l'Etat après sa rencontre à l'Elysée avec le président égyptien.

Alors que plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et Reporters sans frontières, affirment que l'Egypte connaît "la pire crise des droits humains depuis des décennies" et réclament à la France des signes concrets pour mettre fin à son "silence", voire sa "tolérance", Emmanuel Macron ne veut pas donner de "leçons" à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, qu'il a reçu ce 24 octobre.

