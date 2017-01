Droit de vote à 16 ans : 62% des lycéens sont favorables

Alors que Jean-Luc Mélenchon et François Fillon proposent d'abaisser l'âge de vote à 16 ans, l'Union nationale lycéenne (UNL) publie, ce jeudi 19 janvier, les résultats d'un vaste référendum sur ce droit de vote. Les lycéens se sont prononcé dans 326 bureaux de vote dans des lycées ou devant des établissements entre le 6 et le 17 décembre 2016 puis entre le 3 et le 7 janvier 2017. Il en ressort que sur 57 000 votants, 62% sont favorables au droit de vote dès 16 ans.

EXCLUSIVITÉ : 62 % des lycéen.ne.s sont favorables au droit de vote à 16 ans, selon notre référendum. #Vote16Ans pic.twitter.com/AeFzznyzzu — UNL (@U_N_L) 19 janvier 2017

"L'idée de ce référendum c'était de peser dans le débat présidentiel.

Il est urgent de remettre la jeunesse au cœur des préoccupations politiques", explique Giuseppe Aviges, 18 ans co-préside l'UNL à BFMTV.com. L'UNL y voit "une véritable preuve de la volonté de la jeunesse de s'impliquer dans la vie de la cité d'une part, et de se faire entendre dans ses revendications propres d'autre part". "On voulait savoir si nos revendications étaient en accord avec le terrain", glisse Adrien Berteaux, 16 ans, en charge de la communication de l'UNL, à BFMTV.com.

Avec ce référendum, l'Union nationale lycéenne espère d'ores et déjà être entendue par les candidats à la présidentielle.

>>> À lire aussi : Défiance (et dégoût) records vis-à-vis des politiques : mais au fait, est-ce que nous ne serions pas aussi responsables des élites que nous avons…?