Droit des femmes : les annonces du gouvernement

Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l'occasion pour le gouvernement de présenter une cinquantaine d'initiatives pour réduire l'écart avec les hommes, en s'appuyant sur une enveloppe interministérielle de 420 millions d'euros. Voici les principaux point à retenir.

Réduire les écarts de salaire : "Notre objectif, c'est de passer de belles déclarations juridiques à une véritable égalité réelle" a déclaré Edouard Philippe.

Et pour cela, l'exécutif sort les sanctions : dès 2022, les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts "injustifiés" de salaires entre hommes et femmes seront passibles d'une sanction financière (jusqu'à 1% de la masse salariale). Pour y veiller, les contrôles seront renforcés tandis qu'un logiciel, capable de détecter les écarts, sera lancé dès 2019.

Réduire les écarts dans le milieu scolaire : Trop peu de femmes se lancent dans des études scientifiques. "Pour assurer la transmission d’une culture de l’égalité, tout commence à l’école. C’est au début du processus de socialisation que nous devons lutter contre les préjugés sexistes", affirme Edouard Philippe. Dans chaque établissement, un "référent égalité chargé d’identifier et de faire remonter les problèmes" dès 2019 pour permettre d'équilibrer les classes.

Réduire les violences faites aux femmes : 5000 places d'acceuil vont être créées pour les femmes victimes de violences conjugales. "Nous voulons aussi développer les actions de la prévention de la récidive. La récidive, c'est près de 15% en matière des cas de violences faites aux femmes" souligne le Premier ministre.