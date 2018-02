Droit d'asile : des députés LREM font de la résistance pour adoucir le texte du gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Or, "pour le gouvernement, le temps presse" car "à la fin de l’année dernière, en effet, la Cour de cassation a jugé illégal le placement en rétention des étrangers venant d'un autre pays européen, faute d’avoir mis le droit français en conformité avec les textes européens."

LCP rappelle que si l'un de leurs amendements était voté, et que la version du Sénat était donc modifiée, il faudrait que le texte face à nouveau la navette entre le palais Bourbon et le palais du Luxembourg, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.

Ces députés estiment que le texte voté par le Sénat est "trop sécuritaire" et souhaitent revenir à la version votée par l'Assemblée nationale en décembre. Pour eux, cette version est suffisante pour examiner les demandes d’asile sans placer en rétention les personnes en situation régulière.

