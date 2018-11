Drapeau blanc et coups de poignards : Christian Estrosi et Eric Ciotti se préparent à la bataille pour la mairie de Nice

L'inimitié qui divise Christian Estrosi et Eric Ciotti à Nice est de notoriété publique. Les deux hommes ont vu leurs relations s'agraver, particulièrement depuis qu'ils savent être tous les deux en lice pour la mairie de Nice en 2020. C'est dans ce contexte que l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, a décidé de proposer à son adversaire "un dialogue visant à l'apaisement". Entre lle maire "macron-compatible" et le premier porte-flingue de Laurent Wauquiez, l'heure est plutôt aux coups de poignards dans le dos.

Car si dans sa lettre publiée par Nice Matin, Christian Estrosi rappelle que «oui, nous avons des divergences mais nous avions jusqu'à présent toujours réussi à les surmonter», il n'hésite pas à attiser ces mêmes divergences, allant jusqu'à comparer Eric Ciotti et le Front National : "sur tous les sujets, je note que tu as emboîté le pas de nos opposants comme de l'extrême droite avec quelques fois même plus de virulence qu'ils n'en ont".

La lettre décrit ensuite Eric Ciotti défendant uniquement ses intérêts personnels, Christian Estrosi ayant le beau rôle, celui du défenseur des intérêts de Nice et des Niçois.

Etrangement, Eric Ciotti n'a semble-t-il pas jugé bon de répondre... Son entourage, selon Le Figaro, trouve la méthode d'apaisement pour le moins "étrange".