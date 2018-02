Des douteuses factures de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon

La Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique (CNCCFP) a validé les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon mais a tout de même constaté des irrégularités. Pourtant, le leader de La France insoumise n’a dépensé que 7 949 euros pour son staff, contrairement à ses adversaires, qui ont dépensé jusqu’à 2,4 millions d’euros (le cas de Marine Le Pen). Mais, ce jeudi 22 février, franceinfo révèle des surfacturations de services, déjà identifiées par la CNCCFP. En effet, l’instance a retoqué plus de 400 000 euros de factures présentées par son équipe, estimant que certaines prestations étaient surfacturées.

Des surfacturations

Franceinfo indique que si Jean-Luc Mélenchon n’a pas dépensé beaucoup d’argent, c’est parce que ses collaborateurs ont été la plupart du temps rémunérés par des structures extérieures à son parti (dirigées par certains de ses proches). Celles-ci lui ont ensuite refacturé leurs services. Selon la CNCCFP, l'association de financement de la campagne de Mélenchon aurait accepté des surfacturations, avant le remboursement de ces frais par l'État. Par exemple, franceinfo évoque l’association l'Ere du peuple, créée à la veille de la campagne par des proches de Jean-Luc Mélenchon. Quatre permanents de son équipe - dont les actuels députés Bastien Lachaud et Mathilde Panot - ont été rémunérés par cette association. Franceinfo a pu consulter certaines de ces factures qui apparaissent dans les comptes de campagne. On y apprend notamment que Bastien Lachaud, coordinateur du pôle "action de campagne et événements", a été rémunéré 29 000 euros. Mais l'Ere du peuple a refacturé ses services 129 000 euros.

Plus de 11% des dépenses de campagne a bénéficié à une autre société, Mediascop, créée et dirigée par la directrice de la communication de l’ancien candidat à la présidentielle, Sophia Chikirou. Elle a facturé 1 161 768 euros pendant la présidentielle. Un montant qui a aussi éveillé la curiosité de la CNCCFP, qui "a constaté qu’un certain nombre de prestations étaient facturées au-dessus de la grille tarifaire de la société", explique franceinfo. En outre, le média indique que Mediascop "n’a pas de locaux, pas de salariés en dehors des périodes de campagne, pas de matériel". Et d’ajouter : "Ce qui ne l’empêche pas de réaliser des profits importants : Mediascop affichait une rentabilité nette de 47% en 2016, alors que les premières factures de la présidentielle venaient de lui être réglées".