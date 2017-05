Double étiquette, société civile… En Marche précise les modalités pour les législatives

Le mouvement En Marche se lance dans les législatives ! Le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand, a donné une conférence de presse pour préciser les changements et notamment à la présidence puisque Emmanuel Macron a démissionné, ce lundi, de ce poste. La présidente par intérim revint à Catherine Barbaroux, ex-déléguée nationale En Marche, a-t-il précisé. Dans l'optique des législatives, le mouvement d'Emmanuel Macron change de nom et s'appellera désormais "La République en marche."

"Nos candidates et candidats seront rattachés à la République en marche et devront être inscrits dans le groupe parlementaire. Notre objectif est que le gouvernement qui sera nommé dispose d’un groupe parlementaire fort, cohérent" a poursuivi Richard Ferrand.

"Il va s'en dire que nous refuseront tout accord d'appareil ainsi que tout mécanisme de double investiture." Un candidat peut-il avoir deux étiquettes ? "Emmanuel Macron ne demande à personne de déchirer sa carte. Mais il va de soi que celles et ceux qui sollicitent l'investiture devront porter la bannière En marche, siéger dans le groupe et s'engager à soutenir" le gouvernement, précise-t-il, maintenant un certain flou sur la question.

Autre précision, concernant les candidats de la société civile : "Il y aurait au moins 50 % des candidates et candidats qui aujourd’hui n’ont aucun mandat politique d’aucune sorte et l’autre moitié pourraient être des personnes qui ont un mandat de maire, de conseiller général, régional, de députés" précise le secrétaire général. Cette affirmation va à l'encontre de ce que disait Jean-Paul Delevoye, qui préside la commission des investitures d'En marche !, sur France Info, ce lundi matin.

Sur le Modem, "il s'agit d'une alliance et non d'une fusion." Les députés Modem pourront donc siéger dans un groupe indépendant.

Richard Ferrand s'est aussi exprimé sur le piratage subi par le parti, la semaine dernière. "Nous avons constaté qu’un certain nombre de boîte mail avaient été attaquées et un certain nombre violées" affirme Richard Ferrand. "Nous avons déposé plainte."