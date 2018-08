Les douanes françaises ont saisi plus de cinq tonnes de contrefaçon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ankara conteste les sanctions US devant l'OMC

Dans un contexte plus difficile, Macron redémarre mercredi son programme de réformes

18:37 POLEMIQUE «Certains vont se jeter sur l'affaire Asia Argento pour dénigrer #MeToo» A l'origine du hashtag #Balandetonporc, Sandra Muller réagit aux révélations sur Asia Argento, figure du mouvement #MeToo et accusée d'agression sexuelle...

19h54 Brésil : 11 membres présumés de gangs tués à Rio par l'armée et la police AFP

Montant estimé des produits intercepté : plusieurs millions d'euros. C'est la plus grosse saisie des douanes en métropole, cette année, la deuxième sur le territoire français en huit mois. En juin dernier, 103 000 brosses à dents contrefaites avait été découvertes à La Réunion.

"Nous avons trouvé 240 maillots de foot, nous avons aussi trouvé 2.774 paires de lunettes, des ceintures, des chaussures, de la maroquinerie, des porte-feuilles, des montres de luxe et également 40.000 étiquettes de la marque Lacoste (...) C'est un peu une caverne d'Ali Baba avec tout le diaporama de la contrefaçon", a précise Jean Mencacci, adjoint à la direction des douanes de Paris-Ouest, à RTL.

Ils étaient cachés dans le coffre d'un utilitaire provenant de Grande-Bretagne et se rendant vers la Seine-et-Marne. C'est finalement sur l'autoroute A15, à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) qu'une opération conjointe des douanes et de la police a permis d'intercepter le véhicule.

