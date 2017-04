Dortmund : une troisième revendication à l'étude

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Voici donc une troisième revendication, envoyée au quotidien berlinois "Tagesspiegel". C'est un mail reçu ce samedi qui serait lié, cette fois, à l'extrême-droite. "Nous avons la lettre de revendication. Nous l'examinons", a déclaré la porte-parole du parquet fédéral, Frauke Koehler sans donner plus de précisions. Pour le moment, la police patine...

Que s'est-il finalement passé, mardi lorsque le bus du Borussia Dortmund est sorti du parking de son hôtel? Trois détonations ont eu lieu et une première lettre de revendication laissait entendre que des islamistes souhaitaient s'en prendre à l'Allemagne. Sauf que les autorités peinent à confirmer l'authenticité de cette lettre. D'autant plus qu'une deuxième lettre de revendication, issue de l'extrême-gauche est apparue. Même constat, les enquêteurs doutent, là encore, de l'authenticité du courrier.

