Donald Trump voudrait inviter Emmanuel Macron en visite d’Etat à Washington

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Coupe de France: nouvelle claque pour Nantes et Toulouse

Coupe de France: nouvelle claque pour Nantes et Toulouse

Coupe de France: nouvelle claque pour Nantes et Toulouse

En savoir plus

"Nous avons une très bonne relation, je veux travailler avec lui malgré des désaccords sur plusieurs sujets, je l’appelle très régulièrement, je suis toujours extrêmement direct et franc avec lui. Parfois je parviens à le convaincre, parfois j’échoue", avait affirmé Emmanuel Macron à la BBC dimanche 21 janvier.

Selon CNN, Donald Trump aurait décidé d'inviter Emmanuel Macron à Washington dans le cadre d'une visite d'État. D'après l'agence Reuters, qui cite des sources à la Maison Blanche, cette visite d'État devrait avoir lieu au mois d'avril. L’invitation pourrait être faite cette semaine lors du Forum économique de Davos auquel doivent participer les deux hommes, indiquent ces sources américaines. Donald Trump a déjà reçu de nombreux dirigeants étrangers comme Angela Merkel, Shinzo ou encore Theresa May, mais jamais en visite d’Etat, avec tout le décorum qui s’y attache.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres