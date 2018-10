Donald Trump veut mettre fin au droit du sol aux Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le principe du droit du sol est inscrit dans le 14ème amendement de la Constitution et la possibilité même de l'abroger par décret est contestée par de nombreux juristes. "On m'avait toujours dit que vous aviez besoin d'un amendement constitutionnel. Vous savez quoi? Ce n'est pas le cas", déclare Donald Trump à Axios. "C'est en cours. Cela va se faire, avec un décret" ajoute-t-il.

Le président des Etats-Unis a déclaré vouloir signer un décret pour que les enfants nés de parents en situation irrégulière sur le sol américain ne puissent plus obtenir en automatiquement la nationalité.

Cette proposition survient dans un contexte de dernière ligne droite avant les élections midterms. Donald Trump entend ramener l'immigration sur le devant de la scène et au cœur des débats.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a déclaré dans un entretien télévisé au site Axios voulait remettre en cause le droit du sol par décret. "Nous sommes le seul pays au monde où, si une personne arrive et a un bébé, le bébé est citoyen des Etats-Unis... avec tous les avantages. C'est ridicule, c'est ridicule, il faut que cela cesse" a-t-il déclaré.

