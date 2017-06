Donald Trump veut durcir son décret anti-immigration

Même si la justice fédérale américaine avait rejeté plusieurs versions de son décret anti-immigration, Donald Trump ne compte pas s'arrêter. Il veut l'instaurer. Ainsi, ce lundi 5 juin, le président américain a appelé la Cour suprême des États-Unis à examiner "en urgence" son décret anti-immigration à l'encontre de certains pays musulmans, dont il demande une version "beaucoup plus stricte". "Le ministère de la Justice doit demander un examen d'urgence de l'interdiction de voyager édulcorée devant la Cour suprême et demander une version beaucoup plus stricte", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

En outre, le milliardaire s'en est pris à son propre ministère de la Justice, estimant que ce dernier aurait dû conserver la version originale de son décret "et pas la version édulcorée, politiquement correcte, qui a été soumise à la Cour suprême". "De toute façon, nous procédons à des VERIFICATIONS EXTREMES des gens qui arrivent aux États-Unis pour que notre pays reste en sécurité. Les tribunaux sont lents et politisés"", a fustigé Donald Trump.

Jeudi 1er juin, l'administration Trump a saisi la Cour suprême pour faire rétablir ce décret interdisant temporairement l'arrivée sur le sol américain aux ressortissants de six pays (Iran, Libye, Somalie, Syrie, Soudan et Yémen) et à tous les réfugiés. De plus, depuis la fin mai, les États-Unis peuvent obliger tous les demandeurs de visas, quelle que soit leur nationalité, à donner des informations sur leur identité et leurs comptes sur les réseaux sociaux, dans un contexte de durcissement de la politique migratoire américaine.