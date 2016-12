Donald Trump veut dissoudre sa fondation controversée

Encore un petit mois avant que Donald Trump ne prenne le pouvoir à la Maison blanche. Après avoir nommé ses ministres, il s'occupe de ses affaires personnelles et notamment de la fameuse "Donald J. Trump Foundation" dont la liste d'opérations controversées s'est allongée ces dernières années. Une enquête a d'ailleurs été ouverte en septembre dernier sur de possibles irrégularités au sein de cette fondation. Dans une enquête, le Washington Post évoquait, par exemple, l'achat par Donald Trump d'un portrait pour 20 000 dollars avec des fonds destinés à des fins caritatives.

De la même façon, un don illégal de 25 000 dollars avait été transféré à un groupe de campagne lié au procureur général de Floride Pam Bondi.

Le futur président a donc annoncé qu'il allait dissoudre la fondation pour "éviter ne serait-ce que l’apparence de tout conflit" soulignant qu'il poursuivrait son "engagement philanthropique d’une autre manière" sans donner plus de détails. "La fondation est toujours visée par une enquête et ne peut pas être légalement dissoute avant la fin" a néanmoins précisé le bureau du procureur général de New York. Aucune date n'est prévue.