Donald Trump va autoriser la publication de documents inédits sur l’assassinat de JFK

Donald Trump a autorisé la publication de 3100 documents à propos du meurtre du 35ème président des Etats-Unis, qui avaient été placés sous scellés depuis 50 ans, a-t-il annoncé ce samedi sur Twitter. "Sous réserve de la réception de nouvelles informations, je vais autoriser, en tant que président, que les DOSSIERS JFK longtemps bloqués et classés top secret soient ouverts", a-t-il écrit.

Les Archives nationales des États-Unis devraient donc, avant le 26 octobre publier les derniers documents concernant l’assassinat du président Kennedy. La plupart de ces documents proviennent de dossiers de la CIA et du FBI. Pourraient-ils faire taire les théoriciens du complot ? C'est loin d'être sûr Le juge John Tunheim, qui a présidé pendant les années 1990 l’agence indépendante qui a décidé quels documents seraient rendus publics et pendant combien de temps les autres seraient gardés secrets, estime "peu probable" que les documents contiennent des révélations fracassantes concernant l’assassinat de JFK.

Tout au plus ces dossiers pourraient permettre d’en apprendre un peu plus concernant le voyage de Lee Harvey Oswald au Mexique quelques semaines avant le meurtre, espèrent les experts. Lee Harvey Oswald, principal suspect de l'assassinat, avait à ce moment visité les ambassades cubaine et russe pour, selon lui, obtenir des visas afin de pouvoir visiter ces deux pays. Les documents contiendraient aussi des détails de l’entente intervenue entre Washington et Mexico pour permettre aux États-Unis de surveiller ces ambassades et celles d’autres pays, selon le juge Tunheim.

Le Congrès des États-Unis avait ordonné en 1992 que tous les documents ayant trait à l’assassinat du président Kennedy soient rendus publics d’ici 2017. Plus de 3000 dossiers n’ont jamais été vus du public et 30 000 ont été dévoilés sous une forme rédactée.