Donald Trump : "toute cette histoire est une chasse aux sorcières"

La tension monte d'un cran aux Etats-Unis où le mot "impeachment" revient régulièrement à propos de Donald Trump. Après la nomination par la justice d'un procureur spécial, chargé d'enquêter sur les collusions entre la Russie et l'équipe de campagne du président, Donald Trump a balayé toutes les accusations d'un revers de main, lors d'une conférence de presse. "Je respecte l'initiative, mais toute cette histoire est une chasse aux sorcières et il n'y a aucune collusion à coup sûr entre ma campagne et moi-même - mais je peux toujours parler pour moi-- et les Russes, zéro", a-t-il tranché.

Et d'ajouter que la nomination du procureur spécial "divise le pays."

"Aucun homme politique dans l’histoire, et je dis cela avec beaucoup d’assurance, n’a été traité plus injustement" a-t-il argumenté, ajoutant que l'hypothèse d'un impeachment était "ridicule". Le président américain va désormais entamer son premier voyage à l'étranger, d'une semaine, au Moyen-Orient puis en Europe où il rencontrera notamment Emmanuel Macron.