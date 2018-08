Donald Trump supprime 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens

Vendredi 24 août, les Etats-Unis ont annoncé qu'à la demande de Donald Trump, l'administration américaine ne verserait plus les 200 millions de dollars et quelques qu'allouait Washington à la Palestine pour des programmes humanitaires. "Ces fonds iront désormais à des programmes hautement prioritaires ailleurs" a déclaré un représentant du département d'Etat.

Les relations entre la Palestine et Washington sont au plus bas depuis l'élection de Donald Trump. Ce dernier, qui entretient des relations excellentes avec Israël et son premier ministre Benjamin Netanyahu a provoqué la colère des Palestiniens en déplaçant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Depuis, les Palestiniens refusent tout contact avec l'administration américaine dans les négociations du processus de paix. Cela a entrainé une rupture de toute négociation et provoqué la colère de Donald Trump qui avait conditionner les versements de l'aide aux Palestiniens. Ces derniers y voient la confirmation que les Etats-Unis soutiennent "l'abandon de la solution à deux Etats" et "l'agenda anti-paix" de Benjamin Nétanyahou, comme l'a dénoncé le représentant de l'Autorité Palestinienne à Washington.