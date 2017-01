Donald Trump soutient la CIA et s'attaque (de nouveau) à la presse

Donald Trump n'aime pas vraiment le consensus. A peine rabiboché avec la CIA, le président américain s'est de nouveau attaqué aux journalistes qui comptent "parmi les êtres humains les plus malhonnêtes du monde." Trump s'est ainsi rendu samedi à Langley (Virginie) pour assurer qu'il était "à 1000% avec la CIA", balayant toute idée de tensions entre lui et le renseignent fédéral. Pourtant, le président américain n'avait pas épargné la CIA dans ses déclarations (notamment en la comparant dans un tweet à l'Allemagne nazie) et son patron, John Brennan, l'avait même appelé la semaine dernière à "se discipliner."

"Personne n’est aussi attaché à la communauté du renseignement et à la CIA que Donald Trump" a-t-il donc tranché, accusant les médias, sa cible préférée, de "fait croire qu'(il) avai(t) un problème avec la communauté du renseignement.

C’est exactement le contraire." Il est d'ailleurs revenu sur le nombre de personnes venues à son investiture, affirmant qu'entre "un million et un million et demi de personnes" étaient venues. "Je regarde cette chaîne de télévision, et ils montraient des pelouses vides et parlaient de 250 000 personnes, a-t-il poursuivi. C’est un mensonge." Les relations entre le président élu et les médias ne sont pas sur le point de s'arranger….