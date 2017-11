Donald Trump se lance dans un marathon asiatique sous haute tension

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Puis Donald Trump se rendra au Vietnam, pour participer au sommet de l'Apec et aux Philippines, cette fois pour le sommet de l'Asean, chez le sulfureux, Rodrigo Duterte. L'archipel est stratégique pour le contrôle de la zone Pacifique sud.

S'ensuivra une visite à Pékin, pour rencontrer l'homme fort de la Chine, Xi Jinping. Il sera aussi question de la Corée du Nord qui trouve ses derniers soutiens au parti communiste chinois. Le leader chinois, plus fort que jamais, sera d'ailleurs difficile à convaincre, lorsque seront évoquées de nouvelles sanctions. En revanche, la question du déficit commercial pourrait être évitée, histoire de ménager la puissance chinoise.

Ils n'auront jamais été aussi proches… Donald Trump et Kim Jong-un ne seront qu'à quelques heures d'avion, lorsque le président américain débarquera à Séoul le 7 novembre prochain. Il ne devrait, en revanche, pas se rendre dans la zone démilitarisée afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions avec le Nord. Auparavant, Trump aura débuté son périple de 10 jours en Asie par le Japon, où il retrouvera Shinzo Abe le 5 novembre. Puis ce sera au tour de la Corée du Sud, là encore pour montrer l'engagement américain contre la menace de Pyongyang.

